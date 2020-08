“Sono nonno, benvenuta!”. Eros Ramazzotti, l’annuncio fa saltare tutti dalla sedia poi ecco arrivare la spiegazione (Di martedì 25 agosto 2020) Annuncio particolare di Eros Ramazzotti sul social network Instagram. Il cantante ha mostrato un video nel quale ha comunicato una lieta notizia ma in maniera assolutamente ironica. Infatti, ha detto di essere diventato nonno. Ma la figlia Aurora non c’entra proprio nulla, infatti non è nemmeno incinta. Semplicemente si è trattato della nascita di un animale, che ha fatto diventare super felice l’uomo. Una comunicazione davvero insolita per l’artista, molto spiritoso. Infatti è nata una puledrina, che ha chiamato Apple. Quindi è lei la ‘nipote’ avuta in queste ultime ore. Nella didascalia a corredo del post ha scritto: “Sono diventato nonno. La natura vincerà su tutto. Benvenuta Apple”. Nel filmato postato online si può osservare la ... Leggi su caffeinamagazine

