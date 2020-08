Sonia Isaza si gode le vacanze, scatti bollenti per lady Vidal (FOTO) (Di martedì 25 agosto 2020) L’estate sta per giungere alla conclusione e, per questo motivo, molte persone vogliono approfittare degli ultimi giorni di caldo per completare la propria abbronzatura e divertirsi al mare. I calciatori, invece, si vedono costretti a tornare in campo per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione 2020/2021, ma la stessa cosa non vale le loro compagne. Sonia Isaza, la fidanzata del centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, infatti, continua a godersi le sue vacanze al mare, come testimoniato dagli scatti bollenti pubblicati sul proprio profilo Instagram, che hanno decisamente fatto impazzire i followers e non solo… View this post on Instagram BENDITO SOL!!☀️❤️ . ... Leggi su sportface

freeskipperIT : Post Vip. Sonia Isaza, che spettacolo! -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Isaza Arturo Vidal e Sonia Isaza: la storia d'amore è giunta al capolinea? il Giornale Vidal scaricato dal Barcellona? A tenerlo in forma ci pensa Sonia. Che fisico! FOTO

Arturo Vidal è a un passo dall'essere scaricato dal Barcellona che sta addirittura pensando di rescindere il suo contratto pur di risparmiare i soldi del suo ri ...

Arturo Vidal è a un passo dall'essere scaricato dal Barcellona che sta addirittura pensando di rescindere il suo contratto pur di risparmiare i soldi del suo ri ...