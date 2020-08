Sondaggi politici USA, per gli i social media censurano le opinioni politiche (Di martedì 25 agosto 2020) Un po’ come in tutte le questioni oggi più scottanti negli USA il divide tra democratici e repubblicani è veramente molto forte, e ma sulla tendenza dei social media di censurare le opinioni politiche c’è un consenso di fondo. Secondo i Sondaggi politici di Pew Research per il 73% degli americani, il 90% dei repubblicani e il 59% dei democratici Facebook, Twitter & company, applicano la censura, molto o abbastanza spesso. Sono di questa opinione non solo il 93% dei repubblicani conservatori, ma anche il 56% dei democratici liberal Fonte: Pew ResearchIl pensiero va ai provvedimenti di Twitter contro alcuni tweet del presidente Trump, nonché di tanti altri. Segui Termometro Politico su Google News Una differenza tra repubblicani e ... Leggi su termometropolitico

