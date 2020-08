Sondaggi elettorali Winpoll: regionali Campania, De Luca sfiora il 60% (Di martedì 25 agosto 2020) Come in Veneto, anche la sfida per le regionali in Campania sembra avere un esito già scritto. Secondo i Sondaggi elettorali Winpoll, Vincenzo De Luca verrebbe rieletto per la seconda volta governatore con il 58,6% dei voti. In questo caso, sarebbero trenta i punti di distacco con il principale avversario, il candidato di centrodestra Stefano Caldoro sondato al 28,9%. Terza con il 9,9% Valeria Ciarambino del Movimento 5 Stelle.Segui Termometro Politico su Google News Fonte: WinpollDe Luca si fa forte dell’alto tasso di gradimento di cui gode la sua amministrazione (64% giudizi positivi) e di come ha saputo gestire l’emergenza Covid-19 (61% dei campani soddisfatti). Come Zaia, anche il governatore campano riesce ad attrarre ... Leggi su termometropolitico

mariobbbrega : @RoncoMarcello @LucaBertoletti @CarloCalenda @fattoquotidiano @Azione_it Azione cresce nei sondaggi?????… - infoitinterno : Sondaggi elettorali Gpf: Regionali Puglia, Emiliano davanti a Fitto - aperegina61 : @LaPrimaManina Dici? E tutte quelle storie sui sondaggi elettorali sono un invenzione della casta perché il nostro voto non conta nulla? - Ettore572 : RT @TermometroPol: ?? Secondo i #sondaggi elettorali di Fabbrica Politica ?? #Brugnaro, primo cittadino di #Venezia andrebbe verso la ric… - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi elettorali di Fabbrica Politica ?? #Brugnaro, primo cittadino di #Venezia andrebbe verso l… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi elettorali Sondaggi politici Elezioni Regionali 20-21 settembre: chi piange e chi sorride nelle ultime rilevazioni Investire Oggi Sondaggi politici/ Regionali Campania: De Luca +30% su Caldoro, ma Cdx tallona il Pd

Sondaggi politici, le intenzioni di voto oggi 25 agosto: dati Winpoll-CISE su Regionali Campania, De Luca +30% su Caldoro ma nelle liste Cdx tallona Pd Dal Veneto alla Campania, sono sempre i sondaggi ...

Se rischi la vita in mare per una vita migliore te ne freghi di Musumeci e dei politici

Uno del Pd, uno del Movimento 5 stelle, sono due i sindaci che negli scorsi giorni hanno vietato lo sbarco della nave Snav Aurelia, adibita a quarantena per 250 migranti di cui una ventina positivi al ...

Sondaggi politici, le intenzioni di voto oggi 25 agosto: dati Winpoll-CISE su Regionali Campania, De Luca +30% su Caldoro ma nelle liste Cdx tallona Pd Dal Veneto alla Campania, sono sempre i sondaggi ...Uno del Pd, uno del Movimento 5 stelle, sono due i sindaci che negli scorsi giorni hanno vietato lo sbarco della nave Snav Aurelia, adibita a quarantena per 250 migranti di cui una ventina positivi al ...