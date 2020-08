Somiglianza tra Valeria Liberati e Jessica Mazzoli (Di martedì 25 agosto 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Tra le palpebre un po’ cadenti e le occhiaie marcate trovo che Valeria Liberati di Temptation Island 7 somigli a Jessica Mazzoli, l’ex compagna di Morgan! ... Leggi su isaechia

dracoweasIey : no ma solo io ho notato una somiglianza tra polo e raul?? cioè - ilovemyidolsx : @limexkiwi tralasciando cose come idk/btw che sono frasi intere, credo sia anche perché in inglese alcune parole so… - realpeppons : Sto iniziando a notare una clamorosa somiglianza tra Miles #Teller e Sean #Penn - ziolions4219 : RT @givegiugio: @Pontifex_it Tra le cose che sono, il Signore vuole ricordarci quella che sempre è: AMORE, perché «Dio è amore». #DIO #Delt… - el_inwonderland : Ma solo io noto una leggera somiglianza tra Clementino e Alessandro Borghi? #BattitiLive2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Sevcan Yasar di ‘Daydreamer’ e Victoria Beckam Isa e Chia Moda, i 50 anni di Claudia Schiffer: i look indimenticabili e 5 cose che non sai

Signori, la top delle top. Impossibile tornare con la mente al mondo della moda degli anni Novanta senza pensare alla più bella tra le belle, alla super modella per antonomasia: Claudia Schiffer, che ...

The Batman: il Pinguino di Colin Farrell è irriconoscibile, ma per i fan somiglia a Val Kilmer

A un'attenta analisi del trailer di The Batman, i fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra il Pinguino di Colin Farrell e... Val Kilmer. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 24/08/2020 ...

Signori, la top delle top. Impossibile tornare con la mente al mondo della moda degli anni Novanta senza pensare alla più bella tra le belle, alla super modella per antonomasia: Claudia Schiffer, che ...A un'attenta analisi del trailer di The Batman, i fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra il Pinguino di Colin Farrell e... Val Kilmer. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 24/08/2020 ...