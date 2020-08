Siracusa, la mamma di Evan era già indagata per maltrattamenti (Di martedì 25 agosto 2020) La procura aveva aperto un fascicolo sulla donna a luglio dopo il referto dei sanitari che avEvano visitato il piccolo morto il 17 agosto Leggi su repubblica

cronaca_news : Siracusa, la mamma di Evan era già indagata per maltrattamenti - rep_palermo : Siracusa, la mamma di Evan era già indagata per maltrattamenti [di GIORGIO RUTA] [aggiornamento delle 20:04] - NuovoSud : Chiede giustizia davanti al Gip di Ragusa la mamma di Evan già in carcere - NuovoSud : Mamma di Rosolini indagata per concorso nell'omicidio di Ivangiulio - LibertaSicilia : Siracusa. Panificio Romico. Dipartita della mamma Graziella all'età di 103 anni, adesso preparerà il Pan di Spagna… -