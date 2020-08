Sion, Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore – FOTO (Di martedì 25 agosto 2020) Il Sion ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali che Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della prima squadra Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore del Sion. La società svizzera ha annunciato il suo arrivo attraverso i propri canali. L’ex allenatore del Brescia ha firmato un contratto annuale insieme al suo vice Stefano Marrone. Il campione del mondo del 2006, con la maglia dell’Italia, riparte così dalla Svizzera dopo l’esperienza non fortunata proprio sulla panchina del club lombardo. Le FC Sion annonce l'engagement de Fabio Grosso au ... Leggi su calcionews24

