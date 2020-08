Sinisa Mihajlovic positivo al Coronavirus, la moglie: «Non giudicate, siamo tutti peccatori» (Di martedì 25 agosto 2020) Sinisa Mihajlovic é risultato positivo al Coronavirus. L’allenatore del Bologna si é sottoposto al tampone naso-faringeo al rientro da Porto Cervo, dove ha trascorso le vacanze estive assieme alla famiglia ed alcuni amici. La società calcistica bolognese ha rilasciato un comunicato stampa in cui precisa: «Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale». Ad assicurare le buone condizione di salute di Sinisa Mihajlovic, sono la figlia e la sorella Vicktorija, che su Instagram scrivono: «Vi ringrazio per i messaggi che mi state mandando, ma state tranquilli, papà sta benissimo ed è completamente asintomatico. Ovviamente, anche ... Leggi su urbanpost

rtl1025 : ?? Tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori del #Bologna Calcio. E anche la moglie dell'alle… - SkyTG24 : Mihajlovic positivo al Covid, la moglie: “Non giudicate, siamo tutti peccatori' - HuffPostItalia : La moglie di Sinisa Mihajlovic difende il marito: 'Astenetevi dal giudicare. Siamo tutti peccatori' - infoitsport : Coronavirus in Emilia-Romagna, contagiato e in isolamento: il malinconico ritiro di Sinisa Mihajlovic - zazoomblog : Il medico del Bologna: Sinisa Mihajlovic sta bene e al momento non ci sono preoccupazioni - #medico #Bologna:… -