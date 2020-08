Silvio Berlusconi, doppio tampone per il Covid: 'Negativo, è in ottima salute' (Di martedì 25 agosto 2020) si è sottoposto al doppio tampone per il ed è il risultato Negativo . L'ex premier - diconmo fonti vicine all ex premier - gode di ottima salute . Il 12 agosto scorso aveva ricevuto la visita di ... Leggi su leggo

rtl1025 : ?? Silvio #Berlusconi, a quanto apprende si è sottoposto al doppio tampone per il #COVID19 ed è il risultato negativ… - Corriere : La visita a Berlusconi: «Sono venuto a trovare il mio amico, ti trovo in forma Silvio» - petergomezblog : Silvio }Berlusconi negativo al #coronavirus: due tamponi dopo l’incontro con Flavio #Briatore - Renato47Rm : RT @ultimenotizie: Flavio #Briatore ha incontrato Silvio #Berlusconi in Costa Smeralda due settimane prima essere risultato positivo al #Co… - Meri776 : @SimonettiEmma @MariaDAmbra10 Ragazze nessuno deve ringraziare nessuno .. io basita Quando vedo certi commenti .qua… -