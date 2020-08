“Siamo pronti alla guerra contro Salvini”, il video è del 2018 e veniva citato anche Di Maio (Di martedì 25 agosto 2020) Un post mostra le immagini di una protesta in cui un ragazzo, con un microfono in mano, arringa la folla lanciando un’invettiva che viene sintetizzata con: “Siamo pronti alla guerra contro Salvini“. Il video è stato pubblicato il 13 settembre 2018 ma oggi, a giudicare dalle date in cui continuano a comparire i commenti, viene ancora condiviso. Il video era stato ripreso anche dallo stesso Matteo Salvini in un post pubblicato su Facebook il 17 settembre 2018. Di seguito riportiamo la trascrizione del discorso del ragazzo: “Noi non siamo il problema, noi siamo una soluzione per l’Italia. Prima dell’immigrazione l’Italia non era così. Il governo non aveva quasi nulla. Con ... Leggi su bufale

