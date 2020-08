Sharon Stone ringrazia Zingaretti: “Bravo, vaccino contro il covid bene comune”. Lui risponde (Di martedì 25 agosto 2020) Sharon Stone ha postato su Instagram un messaggio per complimentarsi con Nicola Zingaretti, un ringraziamento per l’impegno dell’ospedale Spallanzani nella sperimentazione del vaccino contro il coronavirus. E il presidente della regione Lazio ha ripostato le parole della star su Facebook con un commento: “Sono contento di questo messaggio che abbiamo ricevuto da Sharon Stone. Confermo: siamo parte della grande alleanza internazionale che vuole il vaccino anti covid bene comune!“, ha scritto il leader del Pd. La Stone ha avuto a che fare molto da vicino con il covid-19: la sorella Kelly, affetta da lupus, una malattia autoimmune, è stata in ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Sharon Stone ringrazia Zingaretti: 'Bravo sul vaccino di uso pubblico. Grazie Italia' - SkyTG24 : Vaccino Coronavirus, Sharon Stone su Instagram: 'Grazie Italia!' - Agenzia_Ansa : I complimenti di Sharon Stone al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per l'annuncio del vaccino italia… - INTEER999 : RT @Agenzia_Ansa: I complimenti di Sharon Stone al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per l'annuncio del vaccino italiano ben… - FQMagazineit : Sharon Stone ringrazia Zingaretti: “Bravo, vaccino contro il covid bene comune”. Lui risponde -