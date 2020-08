Sharon Stone ringrazia Zingaretti: "Bravo sul vaccino di uso pubblico. Grazie Italia" (Di martedì 25 agosto 2020) Grazie Nicola Zingaretti, Grazie Italia: l’attrice americana Sharon Stone si è complimentata così con il presidente della Regione Lazio per i progressi fatti nell’ambito del vaccino anti-Covid, che si sta sperimentando allo Spallanzani di Roma. “Grande notizia, il siero che si sta sperimentando allo Spallanzani sarà di uso pubblico. Lo ha appena annunciato Nicola Zingaretti (e qui l’attrice si sbaglia definendolo il ‘governatore’ di Roma ndr) che ha siglato l’accordo #VaccineCommonGood con altri 153 leader mondiali. Grazie Italia”.Il presidente non ha mancato di rispondere ai complimenti lusinghieri: “Sono contento di questo ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Sharon Stone ringrazia Zingaretti: 'Bravo sul vaccino di uso pubblico. Grazie Italia' - repubblica : Sharon Stone: 'Indossate la mascherina: mia sorella è malata per colpa vostra' - Adnkronos : #Covid, Sharon Stone: 'Mia sorella grave per colpa vostra, indossate la mascherina' - SimoAzzi : @Agenzia_Ansa Ma che utilità ha Sharon Stone in questo discorso? Sarei più tranquillo se i complimenti li avesse fa… - errantThinker : RT @Agenzia_Ansa: I complimenti di Sharon Stone al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per l'annuncio del vaccino italiano ben… -