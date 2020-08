Shaila Gatta Instagram, il selfie allo specchio è da capogiro: «La perfezione!» (Di martedì 25 agosto 2020) La velina mora di Striscia la Notizia, Shaila Gatta, continua ogni giorno a stupire i suoi oltre 653 mila followers con degli scatti a dir poco da capogiro. Poche ore fa ha pensato di scattarsi un selfie allo specchio decisamente spettacolare. La showgirl, grazie al costante allenamento fisico, ha un corpo a dir poco perfetto. Le sue curve sono da sballo e ogni volta catturano l’attenzione dei numerosi followers. Nel suo ultimo post su Instagram Shaila Gatta in costume è qualcosa di indescrivibile. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di like e commenti. Leggi anche –> Shaila Gatta ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Continua a farci vedere le.... Shaila Gatta indescrivibile tra le onde: foto pazzesca del lato B - Guarda -… - GossipItalia3 : Shaila Gatta Instagram indescrivibile tra le onde, quanto è “tosta” di schiena: «Questa foto parla da sola»… - IsaeChia : ‘#Amici14', la velina #ShailaGatta racconta com’è nata la storia col suo fidanzato calciatore (e svela qual è l’uni… - lamescolanza : Shaila Gatta e il fidanzato Leonardo Blanchard: 'Distanza complica le cose' - Il Decoder - IncontriClub : Shaila Gatta e il fidanzato Leonardo Blanchard: 'Distanza complica le cose' -

Ultime Notizie dalla rete : Shaila Gatta Shaila Gatta, la velina di Striscia la notizia si gode le vacanze e conquista fan con le foto sexy su Instagram LiberoQuotidiano.it Mediaset fa fuori Gerry Scotti: da settembre sarà sostituito

Il celebre conduttore tv dovrà dividersi il prossimo autunno a causa degli impegni. Scotti sarà occupato su due fronti: quello di Caduta Libera e quello di Chi vuol essere milionario?. Il prossimo aut ...

Gerry Scotti, perde tanti chili e torna in tv ma non a Striscia e poi dice “Ho fatto degli esami medici…”

Gerry Scotti, volto Mediaset da sempre, è al timone di diverse trasmissioni e tutte sono un successo in termini di gradimento e di seguito di pubblico. Gerry Scotti, con il suo fisico imponente e con, ...

Il celebre conduttore tv dovrà dividersi il prossimo autunno a causa degli impegni. Scotti sarà occupato su due fronti: quello di Caduta Libera e quello di Chi vuol essere milionario?. Il prossimo aut ...Gerry Scotti, volto Mediaset da sempre, è al timone di diverse trasmissioni e tutte sono un successo in termini di gradimento e di seguito di pubblico. Gerry Scotti, con il suo fisico imponente e con, ...