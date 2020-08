Sfruttava i braccianti africani, sequestrata l'azienda da 7,5 mln fondata dal nobile bocconiano (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - L'azienda pluripremiata da Coldiretti, modello di start up fondata da un giovane bocconiano di nobili origini, Guglielmo Stagno d'Alcontres, Sfruttava i braccianti africani a una quindicina di chilometri di Milano. E' l'ipotesi che emerge dall'inchiesta ‘Corsa contro il tempo': quella che, secondo i finanzieri del comando provinciale di Milano, dovevano fare i lavoratori per raccogliere le fragole il più in fretta possibile, minacciati altrimenti di licenziamento o di essere messi in ‘pausa di riflessione' per un paio di giorni a casa. Le fragole 'da Oscar' dei milanesi Frutti succosi e brillanti che da qualche anno spuntano agli angoli di Milano sui camioncini dell'azienda di Cassina de' Pecchi, la cui sede è nel Parco ... Leggi su agi

AGI - L'azienda pluripremiata da Coldiretti, modello di start up fondata da un giovane bocconiano di nobili origini, Guglielmo Stagno d'Alcontres, sfruttava i braccianti africani a una quindicina di c ...

