Sfruttava i braccianti africani, sequestrata l'azienda da 7,5 milioni fondata dal nobile bocconiano (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - L'azienda pluripremiata da Coldiretti, modello di start up fondata da un giovane bocconiano di nobili origini, Guglielmo Stagno d'Alcontres, Sfruttava i braccianti africani a una quindicina di chilometri di Milano. E' l'ipotesi che emerge dall'inchiesta ‘Corsa contro il tempo': quella che, secondo i finanzieri del comando provinciale di Milano, dovevano fare i lavoratori per raccogliere le fragole il più in fretta possibile, minacciati altrimenti di licenziamento o di essere messi in ‘pausa di riflessione' per un paio di giorni a casa. Le fragole 'da Oscar' dei milanesi Frutti succosi e brillanti che da qualche anno spuntano agli angoli di Milano sui camioncini dell'azienda di Cassina de' Pecchi, la cui sede è nel Parco agricolo Sud, ... Leggi su agi

FiorellaMannoia : Sfruttava i braccianti africani, sequestrata l'azienda da 7,5 mln fondata dal nobile bocconiano - Stoico26356790 : RT @AndFranchini: Sfruttava i braccianti africani, sequestrata l'azienda da 7,5 mln fondata dal nobile bocconiano - mp_0911_ : RT @ultimenotizie: L’azienda pluripremiata da Coldiretti, modello di start up fondata da un giovane bocconiano di nobili origini, Guglielmo… - Paolosantagata5 : RT @ultimenotizie: L’azienda pluripremiata da Coldiretti, modello di start up fondata da un giovane bocconiano di nobili origini, Guglielmo… - Giorgio_SSL : RT @AndFranchini: Sfruttava i braccianti africani, sequestrata l'azienda da 7,5 mln fondata dal nobile bocconiano -

Ultime Notizie dalla rete : Sfruttava braccianti Sfruttava i braccianti africani, sequestrata l'azienda da 7,5 milioni fondata dal nobile bocconiano AGI - Agenzia Italia Sfruttava i braccianti africani, sequestrata l'azienda da 7,5 milioni fondata dal nobile bocconiano

Dalle indagini della Guardia di Finanza, emerge che i lavoratori raccoglievano fragole a poco più di 4 euro all'ore per almeno 9 ore al giorno. Del tutto inapplicate le misure anti Covid. L'azienda er ...

Era stata premiata da Coldiretti: sequestrata l'azienda di un bocconiano che sfruttava braccianti africani

L’azienda pluripremiata da Coldiretti, modello di start up fondata da un giovane bocconiano di nobili origini, Guglielmo Stagno d’Alcontres, sfruttava i braccianti africani a una quindicina di chilome ...

Dalle indagini della Guardia di Finanza, emerge che i lavoratori raccoglievano fragole a poco più di 4 euro all'ore per almeno 9 ore al giorno. Del tutto inapplicate le misure anti Covid. L'azienda er ...L’azienda pluripremiata da Coldiretti, modello di start up fondata da un giovane bocconiano di nobili origini, Guglielmo Stagno d’Alcontres, sfruttava i braccianti africani a una quindicina di chilome ...