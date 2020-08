Sestri Levante, volo di 10 metri: bimba di tre anni cade dal terzo piano (Di martedì 25 agosto 2020) Una bambina di tre anni è caduta dal balcone al terzo piano dell’abitazione dove abita. E’ ancora viva ma è in condizioni gravissime. Dramma a Sestri Levante, nel Genovese. Una bambina di tre anni sta lottando tra la vita e la morte dopo un volo di 10 metri. E’ caduta dal balcone dell’abitazione in cui abita con i propri genitori che pare non fossero in casa al momento della disgrazia. Le prime informazioni che arrivano dall’ospedale Gslini dove la piccola è stata portata, dicono che è ancora viva ma le sue condizioni sono gravissime. Sono stati i vigili del fuoco a trovare la bimba che era caduta su una tettoia. I medici del 118 hanno ... Leggi su chenews

