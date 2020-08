Sestri Levante (Genova) – Cade bimba di 3 anni dal terrazzo di casa: condizioni gravi (Di martedì 25 agosto 2020) I medici del 118 hanno tentato di rianimarla e la piccola ha ripreso a respirare. A dare lʼallarme il maggiore dei tre bambini, di 13 anni. Era sola in casa con il fratellino di 5 anni e il cuginetto di 13 la bambina di tre anni ricoverata in condizioni gravissime in ospedale dopo essere caduta dal terrazzo di casa. La piccola era al … Leggi su periodicodaily

