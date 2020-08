"Serve sangue, il Covid non fermi le donazioni": l'appello di Avis e Centro nazionale sangue (Di martedì 25 agosto 2020) Elena Fontanella In quest’estate del tutto particolare la costante attenzione alla diffusione del coronavirus sta mettendo in ombra altri problemi che non devono essere sottovalutati. L’allarme è stato lanciato in questi giorni dal Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali che ha rilevato una preoccupante carenza di scorte di sangue (circa 400 unità) su tutto il territorio nazionale, comprese quelle regioni che solitamente riescono a compensare le carenze di altre. Una flessione preoccupante si registra soprattutto in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna dove si teme per la copertura delle prossime necessità sanitarie. È evidente che la paura generata dal Covid-19 abbia creato preoccupazioni nei donatori aumentando una crisi che, dall’iniziale riduzione del 10% ... Leggi su ilgiornale

hellofie : RT @sonoNAPnonITA: All'ospedale Santobono Pousillipon serve sangue urgentemente. Chi può doni. - AndreaV91234412 : RT @TELADOIOLANIUS: @beppe_grillo A che ti serve aumentare l'afflusso di sangue nelle regioni di elaborazione della memoria se poi ti scord… - UGiangrieco : RT @TELADOIOLANIUS: @beppe_grillo A che ti serve aumentare l'afflusso di sangue nelle regioni di elaborazione della memoria se poi ti scord… - iamagroso : @paride_marino @repubblica Perchè non succede mai in italia o che ne so... in Inghilterra tutto ciò? Fatti qualche… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve sangue "Serve sangue, il Covid non fermi le donazioni": l'appello di Avis e Centro nazionale sangue il Giornale "Serve sangue, il Covid non fermi le donazioni": l'appello di Avis e Centro nazionale sangue

In quest’estate del tutto particolare la costante attenzione alla diffusione del coronavirus sta mettendo in ombra altri problemi che non devono essere sottovalutati. L’allarme è stato lanciato in que ...

Pressione del sangue in equilibrio senza farmaci

. L’equilibrio della pressione sanguigna preoccupa oltre 25 milioni di italiani. La pressione sanguigna misura la forza con cui il sangue viene spinto dal cuore all’interno delle arterie. Può subire a ...

In quest’estate del tutto particolare la costante attenzione alla diffusione del coronavirus sta mettendo in ombra altri problemi che non devono essere sottovalutati. L’allarme è stato lanciato in que .... L’equilibrio della pressione sanguigna preoccupa oltre 25 milioni di italiani. La pressione sanguigna misura la forza con cui il sangue viene spinto dal cuore all’interno delle arterie. Può subire a ...