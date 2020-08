Serie C, se 4 positivi nella stessa squadra partita potrà essere rinviata (Di martedì 25 agosto 2020) Si è svolto oggi pomeriggio in video conferenza il Consiglio Direttivo di Lega Pro. Sono state esaminate e positivamente valutate le domande di ammissione al Campionato Serie C 2020-2021, entro il termine del 24 agosto, dalle quattro società retrocesse dalla Serie B e pertanto verranno effettuate le conseguenti comunicazioni alla FIGC. In attesa delle decisioni del Consiglio Federale in programma il prossimo 8 settembre, è stato deliberato all’unanimità di mantenere la suddivisione dei gironi già utilizzata nelle scorse stagioni e nel contempo di creare un gruppo di lavoro che ragioni sulla formula dei campionati e sulla riforma. È stato creato un ulteriore gruppo di lavoro per definire le regole e le procedure necessarie a governare una denegata nuova situazione di blocco delle competizioni, ... Leggi su itasportpress

Open_gol : Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano: positivo al Coronavirus, è in condizioni «serie». Altri 52 co… - TgrRai : #Coronavirus, boom di contagi in #Sardegna. Flavio #Briatore positivo al #Covid e ricoverato in ospedale a #Milano… - SkySport : Coronavirus: positivi Boga del Sassuolo, due giocatori del Torino e uno del Brescia - ItaSportPress : Serie C, se 4 positivi nella stessa squadra partita potrà essere rinviata - - saluti37 : RT @Iperbole_: #Briatore, 17 Agosto: 'Chiusura delle discoteche? Abbiamo degli incapaci al governo, al Billionaire rispettiamo le regole'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie positivi Tremano i ritiri della serie A, anche Mihajlovic positivo al Covid (asintomatico) Il Sole 24 ORE Flavio Briatore ricoverato per Covid: "Condizioni serie". Salgono a 63 i casi positivi al Billionaire

Flavio Briatore ha contratto il coronavirus. L’imprenditore sarebbe ricoverato nel reparto solventi con sintomi da polmonite all'ospedale San Raffaele di Milano e le sue condizioni sarebbero serie. E' ...

Briatore ricoverato per covid: condizioni serie

La notizia diffusa dall'Espresso. L'imprenditore si trova al S.Raffaele di Milano. A Ferragosto protagonista di un calcetto con altri vip, tra cui Mihajlovic Flavio Briatore è stato ricoverato all'osp ...

Flavio Briatore ha contratto il coronavirus. L’imprenditore sarebbe ricoverato nel reparto solventi con sintomi da polmonite all'ospedale San Raffaele di Milano e le sue condizioni sarebbero serie. E' ...La notizia diffusa dall'Espresso. L'imprenditore si trova al S.Raffaele di Milano. A Ferragosto protagonista di un calcetto con altri vip, tra cui Mihajlovic Flavio Briatore è stato ricoverato all'osp ...