Serie B, Valerio Bertotto sarà il nuovo allenatore dell’Ascoli (Di martedì 25 agosto 2020) Valerio Bertotto sarà il nuovo mister dell'Ascoli, l'ex calciatore, con all'attivo oltre 400 presenze nell'Udinese, è stato annunciato dal club ascolano come nuova guida tecnica.IL COMUNICATO DELL'ASCOLIcaption id="attachment 1012319" align="alignnone" width="721" Valerio Bertotto, Getty Images/caption“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra per la s.s. 2020/21 al Sig. Valerio Bertotto. Con un illustre passato da calciatore nelle file dell’Udinese, Bertotto da allenatore ha guidato la Rappresentativa italiana Under 20 di Lega Pro e, fra i club, Pistoiese, Messina, Bassano e Viterbese. Con Mister Bertotto, arriveranno anche il vice ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Serie B, Valerio Bertotto sarà il nuovo allenatore dell'Ascoli - - serieB123 : Ascoli, Valerio Bertotto è il nuovo allenatore bianconero - sportli26181512 : #Ascoli, Valerio Bertotto è il nuovo allenatore bianconero: L'ex capitano dell'Udinese ha firmato con i marchigiani… - valerio_berruti : Flavio Briatore ricoverato per covid: le sue condizioni sarebbero serie - valerio_berruti : Inter, Antonio Conte vittima di una presunta truffa: doveva incassare 30 milioni -