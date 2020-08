Serie A, Inter e Atalanta: si pensa al rinvio per le prime due giornate (Di martedì 25 agosto 2020) Inter e Atalanta studiano la possibilità di chiedere alla Lega Serie A di posticipare, per loro, almeno le prime due giornate di campionato. L’ultima stagione è finita in ritardo per i bergamaschi (12 agosto con i quarti di Champions League) e per i nerazzurri (21 agosto, con la finale di Europa League) e come riporta il Messaggero i due club potrebbero avanzare una richiesta di posticipo per i primi due turni per avere più tempo per la preparazione. Al momento i due club non hanno ancora presentato richieste ufficiali alla Lega. Nel frattempo l’assemblea della Lega Serie A – inizialmente programmata per il 2 settembre – è stata posticipata al 9 settembre. Leggi su sportface

FBiasin : #Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’#Inter, è in condizioni serie dopo un brutto incidente in bici. E niente, forza Adriano. - Gazzetta_it : #Perisic, #Icardi, #Politano, #Gabigol e #JoaoMario: quelli che lontano dall'#Inter... vincono! - SkySport : Inter, i tifosi stanno con Lukaku: l'hashtag #WeLoveYouRom prima tendenza su Twitter - sportli26181512 : Serie A, sempre viva l'ipotesi di un inizio senza Inter e Atalanta: Manca poco meno di un mese all'inizio del pross… - Tanino98690526 : #Larussa e fastidioso come un brufolo nelle chiappe ?????? pensa alla tua #Inter che uscita ai gironi Champions, e ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter Allegri e una frase che circola sull'Inter: 'Con due acquisti...' Calciomercato.com Serie A, sempre viva l'ipotesi di un inizio senza Inter e Atalanta

Manca poco meno di un mese all'inizio del prossimo campionato di Serie A per la stagione 2020/21 e ancora non c'è certezza su quelle che saranno le date di tutt ...

Mercato, alla Juventus piace Paredes. Schick a un passo dal Leverkusen

ROMA - Patrik Schick a un passo dal Bayer Leverkusen. L'attaccante di proprietà della Roma, dopo il mancato riscatto del Lipsia nonostante una buonissima stagione, continuerà la sua carriera in Bundes ...

Manca poco meno di un mese all'inizio del prossimo campionato di Serie A per la stagione 2020/21 e ancora non c'è certezza su quelle che saranno le date di tutt ...ROMA - Patrik Schick a un passo dal Bayer Leverkusen. L'attaccante di proprietà della Roma, dopo il mancato riscatto del Lipsia nonostante una buonissima stagione, continuerà la sua carriera in Bundes ...