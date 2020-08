Serena Williams raggiunge il terzo turno del Western and Southern Open (Di martedì 25 agosto 2020) Ha dovuto faticare più del previsto Serena Williams per superare l’olandese Arantxa Rus nel secondo turno del Western and Southern Open in corso a New York. La campionessa britannica ha avuto ragione dell’avversaria dopo quasi tre ore con il seguente punteggio; 7-6(8-6), 3-6, 7-7(7-0). Ora affronterà al terzo turno la greca Maria Sakkari. ” Ho giocato abbastanza bene- ha detto la Williams- ero aggresdiva e ho tirato dei buoni colpi, ma lei ha continuato a combattere”. La Williams, nona nella classifica Atp, cercherà di conquistare il 24esimo titolo del Grande Slam, proprio a partire da questo torneo, il più importante da quando il tennis è ripartire ... Leggi su sport.periodicodaily

