Sente strana puzza provenire dalla pizzetta al taglio: quando dà il primo morso fa una scoperta vomitevole, vede le zampe… (Di martedì 25 agosto 2020) Questa storia è, ahinoi, tutta Italiana. È accaduta nel sud Italia, dove un uomo ha acquistato la pizza al taglio per sé e per la propria famiglia per poi sentire una strana puzza e scoprire un’orrenda sorpresa sotto la mozzarella. Il protagonista di questa vicenda ha denunciato ciò che gli è accaduto sui social, riferendo ad amici e parenti di fare attenzione. Ha acquistato la pizza al taglio per sé e per la propria famiglia e dopo aver pagato ha sbirciato nel cartone. quando ha iniziato a mangiare si è reso conto di qualcosa di orribile: delle blatte, alcune vive alcune no, se ne stavano indisturbate tra l’impasto e la mozzarella. Compra il pollo al supermercato, Sente strana puzza: mentre ... Leggi su velvetgossip

SandroPaparoni : Proposta strana.... chi se la sente di provare per una volta ad azzerare tutti i giudizi a partire dal 27 agosto? D… - Cocco060477 : @L_Angelo_Nero_ Buona sera; perdonatemi, torno ora dopo un po' di tempo. La gente, è proprio strana! Può guardare e… - crycrylu : Ero solita pensare di essere la persona più strana del mondo ma poi ho pensato, ci sono così tante persone nel mond… - Alogico_m : @Undicie @sullanuvola Ma non si sente soffocare in quella strana posizione? - alstomlinson1 : Sarò strana io amò, ma il suo comportamento non mi è piaciuto. Ma che significa che le sente a casa o che le ha sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Sente strana Compra il pollo al supermercato, sente strana puzza: mentre magia trova il corpo di un… “vomitato per 12 ore” Velvet Pets Come capire se il nostro smartphone è spiato

I dieci indizi in grado di svelarti se sul tuo smartphone è presente un software spia. Gli smartphone memorizzano normalmente tantissimi nostri dati personali. Sicuramente usi il tuo smartphone quotid ...

Billie Eilish ha parlato dei suoi “strani problemi di sonno” che non la lasciano riposare

C'è chi dorme non appena appoggia la testa sul cuscino e chi invece deve contare le pecore per riuscire a chiudere gli occhi. Se fai parte del secondo gruppo, ti riconoscerai in Billie Eilish che ha r ...

I dieci indizi in grado di svelarti se sul tuo smartphone è presente un software spia. Gli smartphone memorizzano normalmente tantissimi nostri dati personali. Sicuramente usi il tuo smartphone quotid ...C'è chi dorme non appena appoggia la testa sul cuscino e chi invece deve contare le pecore per riuscire a chiudere gli occhi. Se fai parte del secondo gruppo, ti riconoscerai in Billie Eilish che ha r ...