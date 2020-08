Selvaggia Lucarelli sul caso Chanel Totti: «Estate 2011. Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiatò» (Di martedì 25 agosto 2020) La copertina del settimanale Gente con Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi, ha scatenato una marea di polemiche. La ragazza è finita in prima pagina di spalle e in costume. Questo scatto ha fatto infuriare i suoi genitori, i quali attraverso delle storie Instagram hanno espresso il loro punto di vista. Naturalmente il “caso” Chanel Totti ha fatto il giro del web e anche Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo pensiero sulla questione, ricordando in particolare un episodio di qualche anno fa dove la protagonista della copertina in quel caso era l’allora minorenne Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Leggi anche –> Chanel ... Leggi su urbanpost

VittorioSgarbi : Tra qualche tempo anche Selvaggia Lucarelli avrà l’età di Briatore. Possiamo solo augurarle che non le sia grave. P… - alwayswillbeu : Aurora Ramazzotti asfaltata Selvaggia Lucarelli ?? - 007Vincentxxx : RT @kiara86769608: Il sessantottenne Vittorio Sgarbi considera anziana Selvaggia Lucarelli ??????????? - BCarazzolo : RT @kiara86769608: Il sessantottenne Vittorio Sgarbi considera anziana Selvaggia Lucarelli ??????????? - CCOwl56 : Selvaggia Lucarelli umilia Mattia Santori: 'Insegnante di fresbee? La montagna di boiate delle sardine' -