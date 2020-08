Selvaggia Lucarelli sul caso Chanel Totti: è già successo, “nessuno fiatò” (Di martedì 25 agosto 2020) Il caso Chanel Totti sta facendo molto discutere, l’aver messo in prima pagina una tredicenne in costume ha provocato le reazioni immediate dei due genitori vip dichiaratesi inconsapevoli dell’iniziativa del direttore di Gente. I commenti su cosa è giusto o sbagliato o quale sia il rispetto deontologico di un giornalista in rete si sono sprecati e dopo le dichiarazioni di Ilary Blasi condivise dal marito Francesco Totti è arrivata la risposta della direttrice del magazine Monica Mosca che si è detta amareggiata e dispiaciuta perchè le sue intenzioni sono state mal interpretate: “Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l’intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto ... Leggi su quotidianpost

