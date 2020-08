Selvaggia Lucarelli paragona le foto di Chanel Totti a dei vecchi scatti di Aurora Ramazzotti e la replica della figlia di Michelle Hunziker non si fa attendere (Di martedì 25 agosto 2020) Solo un paio di giorni fa era uscita la cover del settimanale Gente che aveva ritratto il calciatore Francesco Totti in compagnia di sua figlia Chanel. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non che la ragazza è minorenne (ha 13 anni), era al mare, in costume, ed è stata fotografata di spalle. Ovviamente, di fronte a quello scatto, si era scatenata l’ira di mamma Ilary Blasi che aveva commentato in modo pungente la direttrice del settimanale. La stessa, inoltre, è stata poi richiamata dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti ed ha pubblicamente chiesto scusa. Ieri, poi, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha invece fatto una riflessione diversa. In particolare, la donna ha pubblicato una foto risalente al 2011 che ritraeva ... Leggi su isaechia

