“Sei una rovina famiglie”: Ilaria D’Amico insultata sul web, la replica della giornalista sportiva (Di martedì 25 agosto 2020) Ilaria D’Amico considerata una rovina famiglie: il motivo Di recente Ilaria D’Amico si è sfogata rendendo noto qualcosa che la fa stare male. In poche parole la giornalista sportiva di Sky ha confessato come si sente quando qualcuno le da della rovina famiglie. Un termine che le affibbiano solo perché anni fa ha iniziato di nascosto una relazione con Gigi Buffon mentre quest’ultimo era sposato ancora con Alena Seredova. La donna e il portiere della Juventus dopo un periodo di burrasca sono riusciti a trovare la serenità. Infatti la loro storia d’amore procede senza intoppi ed è stato consacrato dall’arrivo del figlio, Leopoldo che ora ha quattro anni. Nel 2014 le nozze tra il noto sportivo e ... Leggi su kontrokultura

