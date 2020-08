Sean Connery compie 90 anni: i 10 film cult dello 007 per eccellenza (Di martedì 25 agosto 2020) Agente segreto a servizio di sua maestà a parte, oggi che festeggia 90 anni, Sean Connery è anche il James Bond che più ha saputo allontanarsi, per quanto possibile, dalla gabbia che lo voleva a tutti i costi per sempre 007. Accettando i ruoli più disparati, bizzarri, a volte, e spesso autoironici. Lavorando con registi importanti come Alfred Hitchcock, Brian De Palma e Sidney Lumet. Sean Connery, i personaggi cult della carriera sfoglia la gallery Certo, ... Leggi su iodonna

fanpage : Buon compleanno #SeanConnery! Oggi l'attore scozzese compie 90 anni - SkyTG24 : Buon compleanno Sean Connery: è festa su Sky Cinema Collection - gentecheaccende : Accadde Oggi - 25 Agosto - - TassoOfficial : Tanti auguri per i 90 anni di Sean Connery, il primo James Bond cinematografico (ma io preferisco Roger Moore)!! - giuliaforpeace : RT @vitozullo1: #ricordiamodomani una icona del cinema che non sbiadisce mai #25agosto 1930 nasce Sean Connery, attore e produttore cinem… -