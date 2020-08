Se la pelle brucia è questione di stress. Ecco cosa fare (Di martedì 25 agosto 2020) Anche la pelle si stressa e nonostante il dolce far niente delle vacanze, si è tutti un po' stressati. Galeotto, secondo gli psicologi, è il cambiamento repentino della routine imposto dall'emergenza sanitaria. C'è poi chi, addirittura, vive la sindrome da rientro in maniera più spiccata rispetto ad altri: è nervoso, si sente spossato e passa notti insonni da quando è tornato in città. C'è chi poi lo stress se lo porta anche in vacanza, per motivi di lavoro. Insomma l'ansia non fa bene a nessuno; aumenta gli ormoni che, a loro volta, disidratano e desquamano la pelle, ingrigendola addirittura. Lo stress, oltre a seccare la pelle, potrebbe provocare anche infiammazioni acneiche. Sempre a causa degli ormoni, il derma ... Leggi su gqitalia

