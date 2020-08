Scuole sannite, la Provincia fa il punto sui lavori per l’emergenza Covid (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSono iniziati tutti i lavori edili per consentire l’ampliamento dei locali da adibire ad Aule per l’avvio regolare ed in presenza del prossimo Anno Scolastico della Secondaria Superiore del Sannio in conformità alle direttive ministeriali volte a prevenire il contagio da Covid 19. E’ questa la conclusione della riunione di lavoro svoltasi stamani presso la Rocca dei Rettori di presieduta da Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, con la partecipazione del neo Dirigente Scolastico Provinciale Vito Alfonso, cui hanno preso parte anche i Dirigenti scolastici Elena Mazzarelli e Giovanni Marro, e, per la Provincia, il Direttore generale Nicola Boccalone, il Dirigente del Settore Tecnico Angelo Carmine Giordano ed il ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Scuole sannite Scuole sannite, la Provincia fa il punto sui lavori per l'emergenza Covid anteprima24.it Prevenzione Covid-19: al via i lavori per l’adeguamento delle scuole superiori nel Sannio

Sono iniziati tutti i lavori edili per consentire l’ampliamento dei locali da adibire ad Aule per l’avvio regolare ed in presenza del prossimo Anno Scolastico della Secondaria Superiore del Sannio in ...

Riapertura scuole, Pepe (Pd): ‘Impensabile qualsiasi slittamento’

“È impensabile qualsiasi slittamento nella riapertura delle scuole previsto per il 14 settembre. Chi lo chiede bene avrebbe fatto in questo periodo ad attrezzarsi”. Così in una nota Antonella Pepe, ca ...

Sono iniziati tutti i lavori edili per consentire l’ampliamento dei locali da adibire ad Aule per l’avvio regolare ed in presenza del prossimo Anno Scolastico della Secondaria Superiore del Sannio in ...“È impensabile qualsiasi slittamento nella riapertura delle scuole previsto per il 14 settembre. Chi lo chiede bene avrebbe fatto in questo periodo ad attrezzarsi”. Così in una nota Antonella Pepe, ca ...