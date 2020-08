Scuole e Covid, scontro sulla febbre misurata a casa. Nuove regole per gli Scuolabus (Di martedì 25 agosto 2020) Oggi il summit dei ministri di Istruzione, Salute, Trasporti e Regioni con i governatori. Il presidente della Campania, De Luca: irrealistico il controllo domestico. Ma dotare gli istituti di termoscanner risulta troppo costoso Leggi su corriere

ilfoglio_it : ++ Esclusiva del Foglio. Ecco il documento riservato della task force anti Covid ignorato dal ministro Azzolina. Me… - regionepiemonte : Attivato in #Piemonte il servizio di screening per il #Covid-19 riservato al personale docente e non docente operan… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Nebbia sull’avvio dell… - LucaNameiswolf : RT @Sofiajeanne: Ormai è evidente che i banchi “a rotelle” sono serviti solo a fare ammuina. Mentre le parole di #Arcuri riassumono l’essen… - _smicera : RT @Sofiajeanne: Ormai è evidente che i banchi “a rotelle” sono serviti solo a fare ammuina. Mentre le parole di #Arcuri riassumono l’essen… -