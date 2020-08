Scuolabus, le linee guida del ministero dei Trasporti: «Può essere pieno per 15 minuti. Misurare la febbre prima di salire» (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)Misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto per andare a scuola e divieto di far salire sullo Scuolabus eventuali studenti e studentesse in caso di febbre o se sono stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti. Sono queste le principali misure indicate dal ministero dei Trasporti in vista della riorganizzazione dei Trasporti per recarsi a scuola quando verrà finalmente riavviato l’anno scolastico, dopo il lungo stop di quello precedente causato dalla pandemia di Coronavirus, per gli alunni frequentanti fino alla scuola secondaria di primo grado. Il vertice di governo sulla scuola e i Trasporti ... Leggi su open.online

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Scuolabus: misurazione della febbre a casa, distanziamento di un metro e mascherina sopra i sei anni. Ecco le linee gu… - lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Scuolabus: misurazione della febbre a casa, distanziamento di un metro e mascherina sopra i sei anni. Ecco le linee gu… - fattoquotidiano : Scuolabus: misurazione della febbre a casa, distanziamento di un metro e mascherina sopra i sei anni. Ecco le linee… - Italpress : Coronavirus, linee guida scuolabus “Pieni per non più di 15 minuti” - gazzettaparma : Coronavirus, le linee guida per gli scuolabus 'Pieni per non più di 15 minuti' -