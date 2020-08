Scuola, pediatri: rischiamo di chiedere il tampone per tutti (Di martedì 25 agosto 2020) Rinaldo Missaglia, segretario del SIMPEF, ha lamentato le sue preoccupazioni circa le norme per il rientro a Scuola a settembre. Norme contraddittorie e assenza di strumenti per fare diagnosi certa. È stato Rinaldo Missaglia, segretario del Sindacato Nazionale Medici pediatri di Famiglia (SIMPEF) a commentare all’ANSA, in maniera negativa, quanto previsto secondo le norme per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Norme confuse e contradditorie, che di fatto obbligano i pediatri a isolare tutti non appena si presentino sintomi compatibili con il Covid-19, chiedendo il tampone per tutti. Una situazione che potre ...

