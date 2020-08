Scuola, in Italia solo un istituto su 4 ha la mensa: Sicilia all'ultimo posto (Di martedì 25 agosto 2020) Sono 40.160 gli edifici scolastici statali presenti sul territorio e solo 10.598, il 26,4%, sono dotati di mensa . quanto rileva uno studio condotto dall'associazione 'Con i bambini', in ... Leggi su gazzettadelsud

matteosalvinimi : Ho sentito parlare solo di mascherine, plexiglas, banchi con le rotelle... Un governo che non pensa alla scuola, ch… - Einaudieditore : «Sempre piú spesso un concetto, per poter essere accolto, deve essere accompagnato da un EVENTO. Anche a scuola. Al… - matteosalvinimi : Mentre in Svizzera i bimbi iniziano a tornare a scuola, in Italia i presidi denunciano la mancanza di 10MILA aule,… - Vivodisogniebas : RT @TgrRaiFVG: Mille banchi al giorno dal Friuli, destinazione: le scuole di tutta Italia. Tra le aziende che hanno partecipato al bando eu… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Mille banchi al giorno dal Friuli, destinazione: le scuole di tutta Italia. Tra le aziende che hanno partecipato al bando eu… -