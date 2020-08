Scuola, Conte commissaria la Azzolina. Palazzo Chigi crea cabina di regia. C?è l?altolà ai governatori (Di martedì 25 agosto 2020) «Per il governo far riaprire la Scuola è un imperativo categorico. Non sono ammessi errori di alcun tipo. Dobbiamo essere assolutamente preparati. L?anno scolastico deve ripartire... Leggi su ilmattino

matteosalvinimi : Il governo è così accecato dal potere che Conte, Pd e 5S discutono di poltrone e alleanze alle Regionali anziché di… - Corriere : Conte avverte i ministri: la scuola è responsabilità di tutti, non soltanto di Azzolina - Capezzone : Stamattina ospite di @stemolinaradio (grazie) a @RadioRadioWeb: -governo cerca scuse per rinviare l’avvio della… - fabriziopagani1 : Eh si ha bisogno dell'aiuto di tutti, poverina da sola proprio non ce la fa... Conte avverte i ministri: la scuola… - SmorfiaDigitale : Scuola, Conte commissaria la Azzolina. Palazzo Chigi crea cabina di regia. C l a... -