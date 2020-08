Sci fondo, ecografia per Pellegrino: il recupero prosegue (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA - Pellegrino va verso il recupero. Il vicecampione olimpico PyeongChang 2018 si è sottoposto ad un'ecografia al bicipite femorale della gamba destra nell'ospedale di Negrar di Valpolicella. La ... Leggi su corrieredellosport

RedGiorgio81 : RT @FondoItalia: Divieto al fluoro: la FIS ha pronto il dispositivo di controllo e chiarisce sulla pulizia degli sci - OA_Sport : Sci di fondo, Federico #Pellegrino procede in maniera positiva nel recupero dalla lesione al bicipite femorale - Skitime_it : Fondo - Per Pellegrino procede senza intoppi la fase di recupero dall'infortunio - Skitime_it : La FIS consegna a Klæbo la coppa di specialità sprint: 'Il prossimo anno voglio anche la generale' - FondoItalia : Fondo - Nuova ecografia per Pellegrino: il recupero sta procedendo bene -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Sci fondo, ecografia per Pellegrino: il recupero prosegue Corriere dello Sport Sci fondo, ecografia per Pellegrino: il recupero prosegue

ROMA - Pellegrino va verso il recupero. Il vicecampione olimpico PyeongChang 2018 si è sottoposto ad un'ecografia al bicipite femorale della gamba destra nell'ospedale di Negrar di Valpolicella. La ri ...

Una Caminada al Gran Paradiso

Classe 1985, Chiara è nata a Como e sino a 25 anni ha vissuto a Brienno. Lavora al Parco Nazionale e nel contempo partecipa a tutte le gran fondo più prestigiose Per ora, in queste calde giornate dall ...

ROMA - Pellegrino va verso il recupero. Il vicecampione olimpico PyeongChang 2018 si è sottoposto ad un'ecografia al bicipite femorale della gamba destra nell'ospedale di Negrar di Valpolicella. La ri ...Classe 1985, Chiara è nata a Como e sino a 25 anni ha vissuto a Brienno. Lavora al Parco Nazionale e nel contempo partecipa a tutte le gran fondo più prestigiose Per ora, in queste calde giornate dall ...