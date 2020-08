Sardegna, vasto incendio a Budoni in Costa Smeralda: turisti evacuati (Di martedì 25 agosto 2020) Una notte di paura quella appena trascorsa in Sardegna e precisamente in Costa Smeralda. Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato intorno alle 22.30 nella parte alta di Tanaunella, borgo costiero del comune di Budoni. Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Per fortuna, dopo ben oltre 6 ore di lavoro intenso, sono riusciti a domare le fiamme. L’incendio però nel corso della notte ha creato numerosi danni, ben 250 abitazioni dei villaggi turistici di Matt’ e Peru e Sa Raiga, nel comune di Budoni, sono state evacuate precauzionalmente. Una notte che sicuramente nessuno dimenticherà tanto facilmente. Al momento gli inquirenti sono al lavoro per capire se l’incendio sia ... Leggi su urbanpost

worldnews911 : Vasto incendio nella notte a Budoni in Sardegna: cento ettari in fumo, villaggi turistici evacuati - bizcommunityit : Vasto incendio nella notte a Budoni in Sardegna: cento ettari in fumo, villaggi turistici evacuati - infoitinterno : Vasto incendio nella notte a Budoni in Sardegna: cento ettari in fumo, villaggi turistici evacuati - NewsMondo1 : Sardegna, vasto incendio a Budoni, turisti evacuati - LeonardoAlagon : RT @biddiolina: La Sardegna è un vasto territorio usato dagli italiani per passare le vacanze e fare ciò che da loro, in continente non pos… -