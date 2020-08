Sardegna, notte di inferno a Budoni. Cento ettari in fiamme, turisti evacuati (Di martedì 25 agosto 2020) notte d'inferno a Budoni, nel Sassarese, dove un incendio ha mandato in fumo Cento ettari di vegetazione ytra sughereti e macchia mediterranea. Circa 250 unità abitative dei villaggi turistici di Matt' e Peru e Sa Raiga sono state evacuate precauzionalmente. I turisti evacuati sono stati ospitati nell'anfiteatro Andrea Parodi messo a disposizione dal comune di Budoni. pe Solo verso le 4 del mattino i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme che erano divampate intorno alle 22.30 a Tanaunella, frazione del comune sardo, per poi estendersi fino a Posada. Leggi su iltempo

TgrSardegna : ?? Ancora una notte di #incendi in #Sardegna le fiamme sfiorano un villaggio turistico vicino a #Budoni in salvo 80… - UBrignone : RT @tempoweb: #Sardegna, notte di inferno a #Budoni. Cento ettari in fiamme, turisti evacuati #25agosto - JohSogos : RT @tempoweb: #Sardegna, notte di inferno a #Budoni. Cento ettari in fiamme, turisti evacuati #25agosto - Notiziedi_it : Incendio a Budoni in Sardegna, sgomberate 250 case nella notte, sfollati i turisti - RaiNews : Fiamme in Sardegna #Budoni -