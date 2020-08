Santanchè a La7 mette in dubbio la positività al Covid di Briatore. E parte un surreale botta e risposta in studio. Il video (Di martedì 25 agosto 2020) “Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore… Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite”. Lo ha raccontato Daniela Santanchè in collegamento con lo studio di In Onda, su La7, intervenendo sul caso dell’imprenditore ricoverato al San Raffaele. Intervistata da Telese e Parenzo l’esponente di Fratelli d’Italia ha messo i dubbio la notizia sulla positività di Briatore, oggi mai smentita nemmeno dal suo stesso staff. “Si trovava a Montecarlo, ha chiamato il professor Zangrillo. Positivo al coronavirus? Chi lo dice? In questo preciso momento posso affermare che è stato ricoverato per infezione alla prostata recidiva, ... Leggi su ilfattoquotidiano

