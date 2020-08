«Sandman», come sarà la nuova serie Netflix (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo Lucifer, arriverà Sandman. Sì, perché se la serie Netflix è ormai giunta alla quinta stagione (e dovrebbe concludersi con la sesta), si avvicina il momento in cui arriverà la trasposizione televisiva di Sandman, fumetto di Neil Gaiman di cui Lucifer (nella omonima graphic novel) è comprimario, insieme a Gli Eterni (a loro volta protagonisti di un film in realizzazione). La serie Sandman è stata annunciata da tempo, ma il lockdown ha interrotto il progetto, che si spera possa riprendere quanto prima. Proprio Gaiman, la cui ultima sceneggiatura è stata quella per Good Omens, ha parlato della nuova serie durante il panel all'interno dell'evento DC FanDome dello scorso weekend in una maniera ... Leggi su gqitalia

GamingToday4 : Neil Gaiman racconta come i suoi incubi abbiano influenzato la scrittura di Sandman - NerdPool_IT : Sandman: Neil Gaiman spiega com'è riuscito ad ottenere più libertà creativa dalla DC Comics! - badtasteit : #NeilGaiman racconta come i suoi incubi abbiano influenzato la scrittura di #Sandman -

Ultime Notizie dalla rete : Sandman come Sandman: Neil Gaiman spiega com’è riuscito ad ottenere più libertà creativa dalla DC Comics NerdPool The Sandman, Neil Gaiman sulla serie Netflix: ecco quando sarà ambientata la storia

Nel panel del DC FanDoman dedicato a Sandman, Neil Gaiman ha parlato dell'adattamento targato Netflix e ha anticipato alcune delle differenze tra la serie e i fumetti. Neil Gaiman ha parlato dell'adat ...

ONE PIECE Z: un produttore parla del coinvolgimento di Eiichiro Oda nel film

Il successo che la serie di ONE PIECE continua ad ottenere a più di venti anni dalla sua pubblicazione, è incredibile. Non è stata solo in grado di affermarsi sia come manga che come anime, ma anche d ...

Nel panel del DC FanDoman dedicato a Sandman, Neil Gaiman ha parlato dell'adattamento targato Netflix e ha anticipato alcune delle differenze tra la serie e i fumetti. Neil Gaiman ha parlato dell'adat ...Il successo che la serie di ONE PIECE continua ad ottenere a più di venti anni dalla sua pubblicazione, è incredibile. Non è stata solo in grado di affermarsi sia come manga che come anime, ma anche d ...