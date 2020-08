San Vito al Tagliamento: il ricordo di Ettore Scola Mercoledì 26 agosto alle “Giornate della Luce” (Di martedì 25 agosto 2020) Prosegue tra proiezioni dei film in concorso, incontri con fotografi, autori della fotografia, registi e attori, ma anche con una serie di percorsi espositivi, il festival che celebra gli Autori della Fotografia del nostro cinema, Le Giornate della Luce – ideato da Gloria De Antoni che lo conduce con Donato Guerra – in corso a Spilimbergo fino a sabato 29 agosto. Mercoledì 26 agosto il festival si sposta in tre località del pordenonese per una serie di incontri, proiezioni e omaggi, a partire dall’Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento dove, alle 21.00, è atteso il primo degli appuntamenti che il festival riserva al ricordo ... Leggi su udine20

ABRUZZOLIVETV : #SanVito. Col #motorino a fare la #gimkana sulla pista #ciclopedonale: scatta la #multa - VIDEO #chiti #abruzzo… - LaStampaTV : VIDEO | Omegna, aspettando i big San Vito riporta la musica dal vivo in piazza - quaranta_vito : Quando un personaggio pubblico parla male del Sistema, o immediatamente dopo si rimangia tutto (#Bocelli) o si becc… - CarlosPimenta1 : RT @VeneziaFC_IT: Buon giorno San Vito! ?? #ArancioNeroVerde ?????? - stopdipetto777 : @duppli Fai di questo WC padano il tuo cavallo di battaglia e sono disposto a darti sempre ragione quando attacchi… -