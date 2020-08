San Bartolomeo in Galdo, questa sera interruzione idrica: le zone interessate (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gesesa ha comunicato che, a causa di un’evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico, sarà costretta ad effettuare la chiusura notturna del serbatoio che serve la zona alta del Comune di San Bartolomeo in Galdo, a partire dalle ore 21.00 di oggi fino alle 6.00 di domani. Le zone interessate: – via Montauro, via San Francesco, via San Vito, via Maria José, via IV Novembre, Via Martini. L’azienda ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. Per tutti gli aggiornamenti Gesesa invita a seguire la pagina Facebook e il sito web gesesa.it. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

