Samuel, esce il 28 agosto il nuovo singolo “tra un anno” (Di martedì 25 agosto 2020) Samuel pubblica “tra un anno”, il singolo che annuncia il secondo album da solista. Leggi l’articolo per capire di che si tratta. La pubblicazione del suo secondo album da solista è prevista per gennaio 2021.Il brano, prodotto da Mace, arriva a distanza di tre anni dal disco “Il Codice Della Bellezza”. C’è lo sguardo curioso e incerto verso il futuro, nel testo. Testo in cui Samuel si chiede che cosa sarà cambiato fra un anno, e se si sarà ancora in grado di apprezzare le piccole cose: “Saremo in grado di comprendere. Quel mattino qualunque sdraiati nel letto”. Samuel racconta: “L’anno scorso ero uno dei giudici di X-Factor, in un salotto della musica televisiva. Esattamente un anno dopo, sono in giro per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

"Tra un anno" è il titolo del nuovo singolo solista del frontman dei Subsonica, in uscita il prossimo 28 agosto. Come ha fatto sapere Samuel sui social, il brano è la prima anticipazione tratta dall'i ...