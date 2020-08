Salvini: "Bimbi in classe con mascherina? Fa male, saremmo gli unici al mondo" (Di martedì 25 agosto 2020) Matteo Salvini ieri sera è intervento a "In Onda", trasmissione di La7, e ha parlato del ritorno a scuola e dell'uso delle mascherina imposto ai bambini. Il leader della Lega ha commentato:"Mi diano una spiegazione scientifica per cui bambini di 6 anni dovrebbero stare 5 ore in classe con la mascherina. Mi rifiuto di pensare che qualcuno imponga a Bimbi di 6-7 anni di stare 4-5 ore con la mascherina. saremmo gli unici al mondo. In Svizzera vanno a scuola senza mascherina, plexiglas e banchi con le rotelle"Poi ha aggiunto:"Mi diano una spiegazione per cui bambini di 6 anni devono tenere la mascherina in classe. È folle! Fa male tenere la ... Leggi su blogo

