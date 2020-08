Salvini a Napoli: Stiamo con gli imprenditori. La nostra proposta? Pace fiscale fino al 31 dicembre (Di martedì 25 agosto 2020) “Gli imprenditori hanno assolutamente ragione, Confindustria ha assolutamente ragione”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, commentando a Napoli quanto dichiarato dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi a La Stampa, nella quale ha criticato alcune scelte del governo. “Io sto con gli imprenditori – ha spiegato Salvini – che in 7 casi su 10 hanno pagato loro la cassa integrazione ai dipendenti, perché il Governo e l’Inps hanno dormito. Noi Stiamo facendo proposte: la richiesta della Lega è la Pace fiscale fino al 31 dicembre, a nome di tutte le partite Iva, gli autonomi, gli artigiani, i commercianti e gli imprenditori. Non chiedere il ... Leggi su ildenaro

Napoli, 25 ago. (askanews) - "Io sto con gli imprenditori che in 7 casi su dieci hanno pagato loro la cassa integrazione ai dipendenti, perché il governo e l'Inps hanno dormito". A dirlo è Matteo Salv ...La prima tappa del segretario della Lega sarà oggi a Secondigliano. Qui Salvini visiterà il carcere per portare - come ha fatto spesso nelle sue visite a Napoli - solidarietà agli agenti della polizia ...