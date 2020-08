Salerno, muore per un malore: i familiari si scagliano contro i soccorsi (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nella serata di ieri, presso la propria abitazione, in Salerno, nonostante i soccorsi prestati dal personale sanitario del 118, a seguito di malore è deceduto D.G. classe ’50, salernitano. I familiari di quest’ultimo, non ritenendo i soccorsi adeguati, hanno aggredito verbalmente il personale medico intervenuto rendendo necessario l’intervento della dipendente sezione radiomobile dei carabinieri in servizio di pronto intervento. L’autorità giudiziaria, informata dai militari dell’Arma, ha disposto il trasferimento della salma presso l’ospedale Ruggi di Salerno e valuterà l’opportunità di ulteriori accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

VoceDiStrada : Salerno, malore in casa: muore 50enne, familiari aggrediscono soccorritori - ONDANEWSweb : Salerno: muore dopo un malore ma i familiari aggrediscono i sanitari intervenuti in casa. Indagini in corso -… - Giusy48921432 : @Stirphil Buon pomeriggio Phil hai fatto benissimo 10 gradi ke bello qui a Salerno si muore sempre dal caldo e umidità pazzesca ?????? - salernonotizie : Tragedia a Mercatello: si sente male mentre fa il bagno, muore 43enne -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno muore Salerno, muore per un malore: i familiari si scagliano contro i soccorsi anteprima24.it Avellino, negativo a due tamponi muore due giorni dopo

Uomo risulta negativo a due tamponi e muore due giorni dopo di coronavirus. Era un 69enne residente a Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino, ed è una delle tantissime vittime di questo virus ...

Abruzzo, l'orsa in giro per il paese: scende dal muretto insieme ai suoi cuccioli

Matera, 17enne cade da un muretto e muore: la tragedia davanti agli amici Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere caduta da un muretto che costeggia una strada statale, a circa un chilometro da Irs ...

Uomo risulta negativo a due tamponi e muore due giorni dopo di coronavirus. Era un 69enne residente a Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino, ed è una delle tantissime vittime di questo virus ...Matera, 17enne cade da un muretto e muore: la tragedia davanti agli amici Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere caduta da un muretto che costeggia una strada statale, a circa un chilometro da Irs ...