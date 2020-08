Salerno, il sindaco Napoli fa il punto sull’emergenza Covid (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dal 30 giugno sono stati registrati nel comune capoluogo 60 contagi , il 50% dei quali risulta guarito. Dopo il 13 agosto, ci sono stati a Salerno città altri 23 contagi, 4 dei quali provenienti da altre località. Un dato per certi versi tranquillizzante ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che, al rientro da un periodo di vacanze, ha fatto il punto, stamani, in un incontro con la stampa, sulla situazione emergenza coronavirus nel comune capoluogo. Napoli ha continuato a sostenere la necessità di attenersi a comportamenti corretti, escludendo però l’ipotesi di una chiusura dei confini della Regione Campania al netto della necessità di fare dei controlli per chi viene da fuori ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Salerno sindaco Il lungomare di Salerno abbandonato dal Comune: chiesto incontro col sindaco Salernonotizie.it Prevenzione da Covid a Nocera: il Sindaco invita i cittadini a segnalarsi

Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato quale Autorità Sanitaria Locale e Autorità Territoriale di Protezione Civile ha emanato la raccomandazione n.1 prot. n. 42681 del 25/08/2020, al fine di ...

Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato quale Autorità Sanitaria Locale e Autorità Territoriale di Protezione Civile ha emanato la raccomandazione n.1 prot. n. 42681 del 25/08/2020, al fine di ...