Salerno Container, arriva la nuova mega gru. Gallozzi: Investimento di 6 mln, alla crisi rispondiamo coi fatti (Di martedì 25 agosto 2020) Salerno Container Terminal (Sct), è operativa la quarta gru Liebherr; la maggiore al mondo nel suo genere, progettata per garantire le più veloci performance operative su navi fino a 15.000 contenitori. Si tratta, rileva una nota, di un Investimento di circa sei milioni di euro. La nuova gru è giunta a Salerno, interamente montata, lo scorso 14 agosto ed è entrata in funzione. È, come detto, la quarta macchina Liebherr di questa generazione in esercizio presso Salerno Container Terminal, che dispone ora di sette gru operative. Le complesse operazioni di sbarco della gru – peso 750 tonnellate – sono state completate nella stessa giornata del 14 agosto scorso. La mega gru per Container ... Leggi su ildenaro

Telecolore : E’ operativa al porto di Salerno la quarta gru Liebherr, la maggiore al mondo nel suo genere, progettata per garan… - NicoCapuzzo : RT @ShippingItaly: Nuova gru operativa e diversificazione nell’autotrasporto per Salerno Container Terminal - ShippingItaly : Nuova gru operativa e diversificazione nell’autotrasporto per Salerno Container Terminal - MariaLu91149151 : RT @StefanoCaldoro: Oggi sono andato a vedere gli Ospedali COVID a Caserta e Salerno, container poggiati precariamente su inadatti blocchi… -