Salento: tromba marina, tre feriti VIDEO Turisti soccorsi (Di martedì 25 agosto 2020) L’improvviso fenomeno che ha scatenato panico tra i bagnanti è accaduto nel primo pomeriggio ed è durato circa 10-15 minuti, facendo volare oggetti e attrezzature presenti in zona. I bagnanti più coraggiosi hanno provato ad immortalare le fasi dell’evento col proprio cellulare VIDEO di Michele Pirelli (leccesette.it) L'articolo Salento: tromba marina, tre feriti VIDEO <small class="subtitle">Turisti soccorsi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

