“Sale, amore e vento” in Puglia per Zampaglione e Giglia. La spifferata sul nuovo brano (una bomba) (Di martedì 25 agosto 2020) Preparatevi a sognare: Federico Zampaglione (alias Tiromancino) sta per uscire con un nuovo brano. Pazzesco. Il conto alla rovescia è già partito. Chi lo ha ascoltato in anteprima ci dice che è bellissimo, strepitoso. “Questo brano ha un sound che vi lascerà senza fiato”, spiffera in esclusiva un amico segreto del cantante romano. Ma non abbiamo altre indiscrezioni: le prime indiscrezioni giungono alle nostre orecchie mentre Federico, uno dei cantanti romani più quotati del panorama musicale italiano, si sta godendo l'ultimo scorcio di vacanza in Puglia con la sua fidanzata Giglia Marra (attrice). Tra loro è amore allo stato pure. E il 2021 potrebbe regalare ai fan di Tiromancino un'immagine che lascia per davvero il ... Leggi su liberoquotidiano

GuggenheimPGC : MIA CARA VENEZIA -“[..] I veneziani: sono tutti innamorati di Venezia e, sospirando, raccontano la loro passione im… - sorrisodileo : amore portami a bere tequila, sale e limone vienimi a ballare lasciami ballare prova a immaginare le mie stelle al sole ? - LanzaConsulente : @marina101902 Ciao carissima, ora ti mando la foto del mio amore, si chiama pallina, e quando lei mi vede pensieros… - Neutrina_AP : RT @StatodiFlow: Leggere #Ariosto e più dello stesso #Orlando - io, il tuo furioso - sentir vicina #Bradamante, che 's'immerse nel mar d'am… - GordebilYeliz : Sei Sale, amore vento su di me ??????? #tiromancino -

